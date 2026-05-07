الاستخبارات الأميركية: إيران قادرة على تحمل الحصار البحري لـ4 أشهر

شفق نيوز- واشنطن

خلص تحليل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، يوم الخميس، إلى أن إيران قادرة على الصمود في مواجهة الحصار البحري لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر على الأقل، قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن التقييم الاستخباراتي الأميركي توصل أيضاً إلى أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة في مجال الصواريخ الباليستية، رغم أسابيع من القصف الأميركي والإسرائيلي المكثف.

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026، أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط من الخليج العربي.

وبعد أسبوع من التوصل إلى وقف إطلاق النار في 7 نيسان/ أبريل 2026، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصاراً على إيران شمل جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، عقب انهيار محادثات السلام الأميركية الإيرانية في باكستان.

وكان ترمب قد أعلن، الأحد الماضي، إطلاق مهمة باسم "مشروع الحرية" لمساعدة السفن التجارية على عبور المضيق، بما في ذلك مرافقة البحرية الأميركية لها، قبل أن يؤكد الثلاثاء الماضي تعليق العملية بسبب "التقدم الكبير" في محادثات السلام.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، أنها تراجع اقتراحاً أميركياً لإنهاء الحرب، وستنقل ردها عبر وسطاء باكستانيين.