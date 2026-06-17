الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولاً إعلامياً في "داعش"

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت مصادر أمنية تركية، يوم الأربعاء، أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من إلقاء القبض على مسؤول إعلامي بارز في تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية نُفذت في منطقة حدودية، بعد متابعة استخبارية استمرت لفترة طويلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن العملية استهدفت البنية الإعلامية لما يُعرف بـ"ولاية خراسان" التابعة للتنظيم، وأسفرت عن اعتقال أحمد قزانجي، المعروف بالاسمين الحركيين "أبو عبيدة" و"أبو إبراهيم".

وبحسب المصادر، تولى قزانجي مسؤولية النشاط الإعلامي للتنظيم داخل تركيا بعد اعتقال المسؤول السابق أوزغور ألطون، الملقب بـ"أبو ياسر التركي"، الذي أوقفته السلطات التركية في وقت سابق.

وأظهرت التحقيقات أن قزانجي انتقل سابقاً من تركيا إلى منطقة أفغانستان – باكستان، حيث انضم إلى صفوف التنظيم وتلقى تدريبات عسكرية وعقائدية، قبل أن يتولى مهام إعلامية وتنظيمية داخل معسكراته.

وأضافت المصادر أن قزانجي شارك مع ألطون في عمليات نقل واستقطاب عناصر التنظيم من تركيا إلى مناطق نشاط "داعش"، كما تسلم إدارة بعض الأنشطة التنظيمية بعد اعتقال الأخير.

وأشارت إلى أن أعمال الرصد والمتابعة كشفت نجاة قزانجي من غارات جوية استهدفت عناصر التنظيم في باكستان، وأنه كان يخطط للعودة إلى تركيا عبر طرق غير شرعية لمواصلة نشاطه داخل البلاد.

وعلى إثر ذلك، نفذت الاستخبارات التركية عملية أمنية في المنطقة الحدودية أسفرت عن إلقاء القبض عليه قبل دخوله الأراضي التركية.

وخلال التحقيقات، أقرّ قزانجي بعلاقته بقيادات التنظيم، وخضوعه لتدريبات عسكرية وفكرية ضمن صفوف "داعش"، فضلاً عن مشاركته في أنشطة إعلامية ودعائية لصالح التنظيم.

وأكدت المصادر أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعدّ لتنفيذها داخل تركيا، كما كشفت شبكات مرتبطة بنقل واستقطاب عناصره.

وكانت تركيا قد أعلنت مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري اعتقال القيادي في التنظيم أوزغور ألطون، في عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والباكستانية قرب الحدود الأفغانية، قبل نقله إلى تركيا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.