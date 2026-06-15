الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح فوري لمضيق هرمز وبلا رسوم

شفق نيوز- متابعة

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "بإعادة فتح" مضيق هرمز على الفور.

وأضافت في بيان لها، تعليقا على الاتفاق المُعلن أن "الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل من جانب جميع الأطراف". وقالت "يجب استعادة حرية الملاحة دون رسوم.. هذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط".

كما أوضحت أن السلام في الشرق الأوسط سيكون مستحيلا "في ظل استمرار اشتعال النيران في لبنان".

وقالت: "تجدد أوروبا دعوتها لجميع الأطراف لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتفاق الأميركي الإيراني "يحتمل أن يمثل انفراجة" بشأن الحرب. وأشارت في منشور على منصة إكس إلى أن الاتحاد السيدرس الآن سبل المشاركة في المرحلة المقبلة.

وتأتي تلك المواقف الأوروبية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس أن الاتفاق الأولي بين بلاده وإيران قد تم. وأكد في تصريحات لاحقاً أن مضيق هرمز سيفتح فيالحال، ودون قيود أو رسوم على حركة الملاحة.