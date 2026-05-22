الاتحاد الأوروبي يدرج إغلاق مضيق هرمز ضمن قائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن إدراج إغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية ضمن قائمة العقوبات الدولية.

وبحسب تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد المسؤولين والكيانات التي تعيق حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما أكد الاتحاد أنه أدرج إغلاق مضيق هرمز ضمن أنظمة العقوبات ضد طهران، مشيراً إلى أن أقرّ قانون تهديدات حرية الملاحة في أنظمة العقوبات ضد إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد جدد في وقت سابق من اليوم، موقف الولايات المتحدة الرافض لفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز من قبل إيران، فيما أشار إلى تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.