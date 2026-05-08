الاتحاد الأوروبي: لبنان رهينة بين حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز- بروكسل

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، يوم الجمعة، أن لبنان "مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله".

ودعت لحبيب، في تصريحات صحفية، إسرائيل إلى "وقف غاراتها على المنشآت المدنية في لبنان".

وتشن إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس الماضي هجوماً على لبنان خلف 2715 قتيلاً و8353 جريحاً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 نيسان/ أبريل الفائت بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 أيار/ مايو المقبل، ورغم ذلك لا يزال التصعيد مستمراً بين الجانبين.