اقتياد سفينة قبالة الإمارات نحو المياه الإيرانية

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة الإماراتية.

وقالت الهيئة إن "سفينة تم اقتيادها أثناء رسوها في الفجيرة، وهي الآن تتجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية".

ولم تكشف الهيئة البريطانية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن هوية السفينة أو الجهة التي قامت باقتيادها، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن الحادث.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات متصاعدة منذ آذار/ مارس الماضي، حيث تحول الممر المائي الحيوي إلى ساحة مواجهة عسكرية وملاحية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.