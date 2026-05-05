اعلام إيراني: أميركا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من الحرس الثوري

شفق نيوز- طهران

أفاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأميركية استهدفت زورقي بضائع مدنيَّين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة، ما أدى إلى سقوط 5 ضحايا مدنيين.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية نقلا عن المصدر العسكري، فإن "تحقيقا أجراه الحرس الثوري عقب مزاعم الجيش الأميركي حول استهداف 6 زوارق إيرانية سريعة، وتبين أن أيّاً من القطع البحرية القتالية التابعة للحرس الثوري لم تتعرض لأي هجوم".

وأضاف، أن "القوات الأميركية المعتدية قامت بإطلاق النار على زورقي شحن صغيرين يعودان لمواطنين مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، مما أسفر عن تدمير القاربين ومقتل 5 مدنيين كانوا على متنهما"، مشدداً على أن "الأميركيين يجب أن يتحملوا المسؤولية ويحاسبوا على ارتكاب هذه الجريمة".

في السياق، ذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن ⁠حريقا اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير ‌جنوب ⁠إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون ⁠على احتواء الحريق وأن ⁠سببه لا ⁠يزال مجهولا.