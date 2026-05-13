اعلام عبري: حزب الله نفّذ أكبر هجمة بالمسيّرات منذ بدء الحرب

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، يوم الأربعاء، بأن حزب الله اللبناني، شن هجوماً هو الأقوى بالطائرات المسيّرة أمس استهدف شمال إسرائيل.

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني قوله، إن جنديين إسرائيليين أصيبا بهجوم حزب الله بالطائرات المسيرة أمس، فيما اشتغلت النيران بموقع في هجوم آخر.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر الجيش في بيان، أن مواقع حزب الله التي تم قصفها شملت مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل.

وأشار الى "القضاء على مسلحين من حزب الله شكلوا تهديدا للقوات الاسرائيلية".

ويأتي هذا في وقت، أكدت فيه وسائل اعلام لبنانية، استهداف سيارة من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية على الطريق السريع، الذي يربط العاصمة بيروت بمدينة صيدا جنوبي البلاد، على بعد 25 كلم جنوبي بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين على الطريق الساحلي في منطقة الجية جنوبي بيروت.

وأضافت، أن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشقرا بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، فيما استهدفت غارتان إسرائيليتان، بلدتي مجدل زون وكونين جنوبي لبنان.

هذا وشن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، هجمات استهدفت القوات الإسرائيلية المتمركزة جنوبي لبنان في ظل تصاعد التوترات جراء خرق وقف إطلاق النار بين الجانبين.