اعتقال 4 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بتوجيه اتهامات لثلاثة جنود إسرائيليين ومدني بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتصوير منشآت حيوية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك أعلنا اعتقال ثلاثة جنود ومدني بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في إسرائيل وجهت اتهامات للأربعة بالتجسس لصالح إيران.

فيما أوضحت القناة 12 العبرية أن الجنود الثلاثة تم تجنيدهم من قبل الاستخبارات الإيرانية قبل انخراطهم في الجيش الإسرائيلي.

وبينت أن المتهمين الأربعة قاموا بتوثيق محطات قطارات، ومراكز تسوق، وكاميرات مراقبة، وكذلك المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو، التي كان بعضهم يدرس فيها.