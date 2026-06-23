اعتقال ناشطة دعت لإبادة النساء المحجبات في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت السلطات القضائية في تركيا، يوم الثلاثاء، توقيف امرأة وإحالتها إلى المحكمة، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّن عبارات مسيئة وساخرة من النساء المحجبات، داعية إلى "ابادتهن".

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن المشتبه بها، وتدعى خديجة أونجيل، جرى توقيفها ضمن تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في إسطنبول بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والعداء بين فئات المجتمع أو ازدراء فئة منه.

وبحسب المعطيات، فإن التحقيق انطلق بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت، وفق الادعاء، عبارات مهينة وتمييزية ضد النساء المحجبات، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق تلقائي في القضية.

وأوضحت السلطات أن تتبع المحتوى الإلكتروني مكّن المحققين من تحديد هوية المشتبه بها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق مواد من قانون العقوبات التركي ذات الصلة.

وأضافت أنه بعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة، خضعت أونجيل لفحص طبي قبل نقلها إلى قصر العدل في تشاغلايان بإسطنبول، حيث جرى استجوابها من قبل الادعاء العام.

وتمت إحالتها إلى محكمة الصلح الجزائية مع طلب توقيفها، فيما لا تزال الإجراءات القضائية بشأن الطلب مستمرة.

وأكد مكتب المدعي العام في إسطنبول أن أي محتوى يُشتبه في أنه يتضمن تحريضاً على الكراهية أو التمييز أو يهدد التماسك الاجتماعي يخضع للتحقيق وفق القانون التركي.