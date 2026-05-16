اعتقال السعدي.. تسوركوف تتحدث عن معلومات حصلت عليها خلال اختطافها في العراق

زعمت الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف (المحررة من الاختطاف)، يوم السبت، أن مختطفيها في العراق زودوها "بكم هائل من المعلومات حول عملياتهم"، مشيرة إلى أنها قدمت تلك المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد إطلاق سراحها، وهو ما قالت إنه أسهم في القبض على القيادي في كتائب حزب الله محمد باقر السعدي.

وكانت تسوركوف قد تعرضت للاختطاف في العاصمة العراقية بغداد في نهاية آذار/مارس 2023، وتم إطلاق سراحها في أيلول/سبتمبر 2025، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تموز/يوليو 2023، إنها كانت محتجزة لدى "ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".

وأمس الجمعة، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، القبض على محمد باقر داود السعدي، بتهمة تدبير 20 هجوماً وُصفت بـ"الإرهابية" في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى التخطيط لهجمات استهدفت مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة.

وقالت تسوركوف في تدوينة، اليوم، على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إنجاز مكتب التحقيقات الفيدرالي في القبض على محمد باقر السعدي لم يكن ممكناً لولا جهود العملاء المتميزين الذين عملوا على قضيته".

وأضافت أن "إحدى أبرز العملاء في القضية نفسها هي المحققة الرئيسية في ملف اختطافي على يد كتائب حزب الله"، مشيرة إلى أنها "تتمتع بالعزيمة والرحمة والذكاء والمعرفة الواسعة"، وأنها واصلت العمل على القضية "بإصرار" لما وصفته بأهميتها للأمن القومي الأميركي.

وتابعت تسوركوف بالقول: "بسبب غباء جلاديّ، زودوني بكم هائل من المعلومات حول عملياتهم، والتي قدمتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد إطلاق سراحي".