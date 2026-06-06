اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب السوري للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية

شفق نيوز- دمشق

دعا "تجمع 17 نيسان" في سوريا، يوم السبت، إلى المشاركة في اعتصام سلمي بعنوان "قانون وكرامة" أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة السورية دمشق، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية.

وبحسب بيان صادر عن التجمع، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاعتصام يهدف إلى "نقل النقاش العام إلى الفضاء العلني"، وفتح مساحة للحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وطالب منظمو الاعتصام بجملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وتوسيع المشاركة السياسية عبر انتخابات للمجالس المحلية والنقابات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وربط الأجور بمستويات الأسعار وحماية الخدمات الأساسية.

كما تتضمن المطالب، وفق البيانات المتداولة للحراك، دعم مسار العدالة الانتقالية، وصون الحريات العامة، ومواجهة الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية، والتأكيد على مبادئ المواطنة والسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن التحرك يأتي ضمن سلسلة فعاليات أطلقها التجمع خلال الأشهر الماضية تحت شعار "قانون وكرامة".

وكان الحراك قد نظم اعتصاماً مشابهاً في دمشق خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، رفع خلاله المشاركون مطالب سياسية ومعيشية وقانونية، وسط إجراءات أمنية هدفت إلى منع الاحتكاك بين المشاركين ومجموعات معارضة للاعتصام.

ويُعد "تجمع 17 نيسان" أحد التشكيلات المدنية التي برزت خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، ويضم ناشطين وشخصيات مدنية يركزون على ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي، ويطالبون بتوسيع المشاركة في إدارة الشأن العام وترسيخ مبادئ دولة القانون.