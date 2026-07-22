اعتراضات صاروخية في العقبة الأردنية.. وإسرائيل تؤكد عدم استهدافها

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة العقبة جنوبي البلاد، عقب سماع دوي انفجارات ناتجة عن اعتراضات صاروخية في أجوائها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه مدينة العقبة، مؤكداً عدم إصدار أي إنذارات داخل إسرائيل، وعدم تدخله في عمليات الاعتراض لكون الصواريخ لم تسقط أو تخلّف شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الأردنية التعامل مع هجمات نُفذت بطائرات مسيرة، مؤكدة نجاحها في تحييدها دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وخلال الأيام الماضية، شنّت إيران هجمات عدّة على قواعد أميركية في دول الخليج، فضلاً عن منشآت الطاقة فيها، ردّاً على هجمات أميركية استهدفت الداخل الإيراني، بحسب قولها.