اشتباكات في هرمز وواشنطن تعلن تعطيل ناقلات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باندلاع اشتباكات متفرقة بين القوات الإيرانية وسفن حربية أميركية في مضيق هرمز، فيما كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تفاصيل عمليات بحرية نفذتها ضد ناقلات نفط قالت إنها كانت متجهة إلى موانئ إيرانية في خليج عُمان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "اشتباكات متفرقة تدور منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأميركية في مضيق هرمز"، مؤكدة استمرار التوتر العسكري في المنطقة.

بالمقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية، إنه "في الثامن من مايو/أيار عطلت القوات الأميركية ناقلتي النفط (سي ستار 3) و(سيفدا) قبل دخولهما ميناءً إيرانياً في خليج عُمان، في إطار فرض الحصار الأميركي عليهما".

وأضافت في بيان صادر عنها، أن "طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأميركية، انطلقت من على متن حاملة الطائرات (يو إس إس جورج إتش دبليو بوش)، ونفذت ضربات دقيقة استهدفت مداخن الناقلتين، ما أدى إلى تعطيلهما ومنعهما من دخول إيران".

وأوضحت القيادة، أن "القوات الأميركية عطلت كذلك ناقلة النفط الإيرانية (حسنة) في السادس من مايو/ أيار، أثناء محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني في خليج عُمان"، مبينة أن "مقاتلة أميركية من الطراز ذاته، انطلقت من حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن)، واستهدفت دفة الناقلة بعدة قذائف من مدفع عيار 20 ملم".

وأكدت أن "السفن الثلاث لم تعد متجهة إلى إيران"، مشيرة إلى أن "العديد من السفن التجارية الأخرى تم تعطيلها أو إعادة توجيهها لضمان الامتثال للحصار".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قوله إن "القوات الأميركية في الشرق الأوسط ملتزمة بشكل كامل بفرض الحصار على السفن الداخلة إلى إيران أو الخارجة منها"، مضيفاً أن "القوات الأميركية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ هذه المهمة".

كما أشار البيان إلى أن قوات القيادة المركزية أعادت توجيه أكثر من 50 سفينة خلال الفترة الماضية لضمان الالتزام بالإجراءات المفروضة في المنطقة.