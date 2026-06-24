استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، باستئناف الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية لموقع "الحدث" انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.

ونقل الموقع عن المسؤول قوله إن "إسرائيل ولبنان تتفاوضان كدولتين ذات سيادة لتحقيق السلام"، متابعاً "نسعى لإنهاء دوامة العنف نهائياً بين إسرائيل ولبنان".

من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أميركا لم تطلب منا الانسحاب من جنوب لبنان".

يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل منفصلة عما صدر عن اجتماعات سويسرا بشأن الاتفاق بين إيران وأميركا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أمس الثلاثاء، بقاء قواته في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، "ما دام ذلك ضرورياً، لحماية سكان الشمال والإسرائيليين".

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، صدرت أمس الثلاثاء، فقد قتل 4192 شخصاً وأصيب 12171 آخرون منذ التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.