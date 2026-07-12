استهداف إيراني جديد للبحرين والإمارات والأردن "أضرار مادية فقط"

شفق نيوز- الأردن/ الإمارات/ البحرين

أعلنت الأردن، يوم الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية في عدد من المواقع داخل المملكة، وفيما أكدت الإمارات أن التهديدات الصاروخية المرصودة كانت خارج حدود الدولة، أشارت البحرين إلى انطلاق صافرات الإنذار مجدداً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن الصواريخ التي سقطت في البلاد لم تسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، تدمير مستودع طائرات "MQ-9" الأميركية المسيّرة في الأردن.

من جانبها، أكدت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية، عدم وجود أي مؤشرات في البلاد تستدعي القلق.

وذكرت الهيئة أن الأوضاع مستقرة ومستمرون بالرصد والمتابعة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام، بانطلاق صفارات الانذار مجدداً في البحرين عقب انفجار وقع قرب مطار البحرين الدولي.

وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، فجر الأحد.

بالمقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.