استهداف ناقلة نفط في هرمز بمسيرة إيرانية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عصر السبت، بتعرض ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل لإصابة من مسيرة إيرانية قرب مضيق هرمز، بحسب ما نقلته عن مسؤول أميركي.

وأشار المسؤول إلى أن "القوات الأميركية أسقطت مسيرتين كانتا تستهدفان سفناً تجارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز بواسطة مقذوف مجهول.

إلى ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، السبت، بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأميركية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف "مرتفع بشكل كبير".

وتصر إيران على إلزام السفن بالامتثال لتعليماتها، ملوحة بفرض رسوم على العبور عبر المضيق، في حين ترفض الولايات المتحدة ودول خليجية هذه المطالب، وتؤكد أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً رغم وقوعه ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.

ويأتي هذا التطور بعد تجدد التوتر فجر اليوم، إثر غارات جوية أميركية استهدفت مواقع على السواحل الجنوبية لإيران، وذلك بعد أيام من الهدوء الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.