استهداف 3 ناقلات نفط ترفع علم ليبيريا قرب مضيق هرمز (تحديث)

شفق نيوز- مسقط

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان، عصر الثلاثاء، تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث استهداف، اثنتان قرب سواحل محافظة مسندم والثالثة قرب سواحل محافظة جنوب الشرقية، وخارج المياه الإقليمية العُمانية.

وأفاد المركز في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بتعرض ناقلة النفط (MOMBASA B) والتي ترفع علم جمهورية ليبيريا، لحادث استهداف أدى إلى فقدان محركاتها، وذلك على بُعد 8.5 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

وأوضح أن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية تتابع تطورات الموقف، مؤكداً أن عملية إخلاء الطاقم المكون من 12 فرداً، وبينهم 6 مصابين بإصابات متفاوتة، قد تمت عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث.

وفي البيان الثاني، أعلن مركز الأمن البحري عن تعرض ناقلة النفط (AL BAHYAH) المملوكة لشركة (AL BAHYAH INC) ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي ترفع علم جمهورية ليبيريا، لحادث استهداف وقع على بُعد 9.6 أميال بحرية من سواحل محافظة مسندم.

وبين المركز أن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية تتابع تطورات الموقف، مؤكداً إخلاء عدد 18 فرداً من طاقم السفينة عبر وسائط بحرية متواجدة بالقرب من موقع الحادث، فيما لا يزال ثلاثة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.

وفي الاستهداف الثالث، أفاد المركز بتعرض ناقلة النفط (STOLT MAGNESIUM) التي ترفع علم جمهورية ليبيريا، لحادث استهداف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، وذلك على بُعد 40 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة جنوب الشرقية، وخارج المياه الإقليمية العُمانية.

وأكد مركز الأمن البحري مواصلة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك توفير الاحتياجات الطارئة للسفينة، كما أكد أن عملية إخلاء الطاقم المكوّن من 23 فرداً قد تمت عبر إحدى الوسائط البحرية القريبة من موقع الحادث، وأن جميع أفراد الطاقم يتمتعون بصحة جيدة.

ويشهد مضيق هرمز ومنطقة الخليج تصعيداً غير مسبوق في استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيمياوية، بالتزامن مع اتساع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأثارت الهجمات المتتالية على السفن التجارية مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال إمدادات النفط والغاز وسلاسل التجارة الدولية.