استهداف عدة مواقع جنوبي إيران ودوي انفجارات "عنيفة" في بوشهر و هرمزكان

شفق نيوز - طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بتعرض مواقع عدة في محافظتي بوشهر و هرمزكان جنوبي البلاد إلى استهدافات عسكرية، تزامناً مع سماع دوي انفجارات عنيفة في تلك المناطق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن هجوماً استهدف 4 مواقع داخل محافظة بوشهر المطلة على الخليج، فيما أكد نائب محافظ بوشهر وقوع الاستهدافات رسمياً داخل الحدود الإدارية للمحافظة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل الفورية حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

من جهتها، أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية، أن دوي انفجارات قوية سُمع بوضوح في مدينتي بوشهر وتشوغاداك، مما أثار حالة من القلق في الأوساط المحلية.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ هرمزكان تأكيده تعرض موقع يقع إلى الغرب من مدينة بندر عباس إلى استهداف مماثل.