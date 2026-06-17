شفق نيوز- لندن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، يوم الأربعاء، بتلقيها بلاغ عن استهداف سفينة قبالة سواحل عدن في اليمن.

وذكرت الهيئة في بيان: "تلقينا بلاغاً عن واقعة على بعد 105 أميال بحرية شمال شرق عدن في اليمن".

وأضافت أن "زورقين صغيرين اقتربا من سفينة لمسافة 4 أمتار وأطلقا النار عليها"، مؤكدة أن "طاقم السفينة بخير وننصح جميع السفن بالعبور بحذر".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، تلقيها بلاغاً عن إطلاق أربعة مسلحين على متن زورق قذيفة "آر بي جي" باتجاه ناقلة نفط على بعد 111 ميلاً بحرياً جنوبي اليمن، وذلك بعد ساعات من تعرض سفينة شحن لاستهداف بالقرب من سواحل اليمن.

وفي 10 حزيران/ يونيو الجاري، أفادت بوقوع حادث مماثل على بعد 88 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة بالحاف اليمنية، حيث اقترب قارب يحمل ستة مسلحين من سفينة الشحن، ولكنهم ابتعدوا بعد تبادل إطلاق النار مع حراس السفينة.

وسُجلت خلال الأسابيع الماضية حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.