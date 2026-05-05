استهداف سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

شفق نيوز- لندن

أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، مساء اليوم الثلاثاء، عن تلقيها بلاغاً عن حادثة في مضيق هرمز.

وأفاد مصدر للمنظمة بأن سفينة شحن قد أصيبت بمقذوف مجهول.

ولم يُعرف الأثر البيئي وقت الإبلاغ.

ونصحت المنظمة أصحاب السفن بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما تُجري السلطات تحقيقاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، امتلاكها قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية للقوات البحرية وحماية حرية الملاحة.

وتفرض إيران حظراً شبه كامل على حركة الملاحة العابرة لمضيق هرمز، باستثناء سفنها، منذ أكثر من شهرين.

وخلال الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً مماثلاً على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.

وأكدت واشنطن مراراً أنها لا تعتزم إنهاء الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي ذكره ترمب عندما شن هجمات في 28 شباط/ فبراير في خضم المفاوضات النووية.

بدورها تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.