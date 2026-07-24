استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر

شفق نيوز- الرياض

أفادت الهيئة العامة للنقل السعودية، مساء اليوم الجمعة، باستهداف سفينة تابعة لها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في الهيئة، قولها إن "استهداف السفينة كان في البحر الأحمر، ونتج عنه إصابة طفيفة في هيكلها".

ويوم أمس الخميس، أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تعرض سفينة تمتلكها الرياض، للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي، قد أعلنت، مساء أمس أول الأربعاء، استهداف سفينتين سعوديتين محملتين بالنفط في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرين إلى أن الهجوم أدى لاندلاع حريق في كل منهما.