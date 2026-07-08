غارات أميركية جديدة على إيران وترمب يحذر من "وضع أسوأ" (تحديث)

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية مختلفة، فجر الخميس، بأن الضربات الأميركية استهدفت العديد من المدن، فضلا عن تضرر مستشفى بشظايا القصف.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول بمحافظة بوشهر: أمريكا هاجمت بمقذوفين قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر.

وأيضا: دوي 3 انفجارات قوية في مدينة جغادك بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد، إلى جانب تعرض جزيرة أبو موسى جنوبي البلاد لثلاث ضربات.

كما أشارت وكالة مهر الإيرانية، إلى أن الهجمات الأميركية على محافظة بوشهر جنوبي إيران لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية.

وبينت الوكالة أن غارات استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار جنوب شرقي إيران.

من جانبه، أشار التلفزيون الإيراني: شظايا مقذوفات أمريكية استهدفت ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي بالمدينة.

وأفاد أيضا بدوي انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان، و3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

وأيضا، أفادت وكاةل مهر، بدوي انفجارات في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ⁧‫إيران.

وشنت الولايات المتحدة، قبل قليل موجة قصف جديدة استهدفت العديد من المدن الإيرانية، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة جديدة، بعد الضربة التي وجهت لإيران يوم أمس.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن "هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير".