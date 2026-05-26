استنفار الدفاع المدني السوري في مدينة محاذية للعراق تحسباً لارتفاع منسوب الفرات

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال رفع وتعزيز الجسر الترابي على نهر الفرات بمدينة دير الزور، وذلك ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الجسر ومنع غمره بالمياه في ظل التوقعات بارتفاع منسوب النهر خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المناطق المنخفضة ضمن سرير النهر والحويجات الممتدة على طول مجرى الفرات تعد الأكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع المياه".

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني في حالة استنفار كامل لمواجهة أي تطورات محتملة.

وأضاف أن الوزارة جهزت عدداً من الفرق بالتنسيق مع محافظتي الرقة ودير الزور لإنشاء مراكز إيواء عند الحاجة، إلى جانب إعداد خطة استجابة متكاملة تشمل فرق البحث والإنقاذ وأعمال تدعيم ورفع الجسور الترابية بالتعاون مع مديري المناطق والجهات المعنية.

كما أطلقت الوزارة سلسلة من الرسائل التوعوية الموجهة للسكان، دعت فيها إلى تجنب التواجد في مناطق سرير النهر والمناطق المنخفضة، وعدم المخاطرة بعبور أي مناطق غمرتها المياه، حفاظاً على سلامتهم في ظل الظروف الحالية والتوقعات باستمرار ارتفاع المنسوب.

بدوره أوضح الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعلومات الواردة من المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة تشير إلى احتمال ارتفاع منسوب نهر الفرات لأكثر من مترين فوق معدله الطبيعي، بالتزامن مع زيادة حجم التصريف المائي من السد إلى 1800 متر مكعب في الثانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مستويات المياه على طول مجرى النهر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار العراقية -المحاذية لسوريا- جمال سمير عبد، لوكالة شفق نيوز، إن نهر الفرات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التصاريف المائية خلال الأيام الحالية، نتيجة إطلاقات كبيرة قادمة من دول المنبع، ما أدى إلى زيادة سرعة جريان المياه في عدد من المناطق.

وأضاف أن هذه الارتفاعات، ولا سيما من القائم وصولاً إلى حديثة، تشكل خطراً على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال على السباحة والتنزه على ضفاف النهر.