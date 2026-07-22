استمرار تراجع إبحار السفن عبر هرمز
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أظهرت بيانات بقطاع الشحن، أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر أمس الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأظهرت بيانات شركة كبلر أن ثلاث سفن شحن عبرت المضيق أمس الثلاثاء، في انخفاض عن أربع في يوم الاثنين، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت بيانات كبلر أن سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، في حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة (إتش 7 إس.إم.بي 8" المضيق وهي فارغة، مما يعني أنها ستحمل شحنة في الخليج.
وقالت كبلر إن السفينة (هسين أوشن) دخلت المضيق أمس محملة بزيت النخيل المكرر.
ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس.
وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.
وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب أمس، وذلك بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تعهدت بحظر مرور شحنات النفط السعودية عبر المضيق.