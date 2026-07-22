استمرار تراجع إبحار السفن عبر هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أظهرت بيانات بقطاع الشحن، أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض ​أكثر أمس الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية ‌وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن ثلاث سفن شحن عبرت المضيق أمس الثلاثاء، في انخفاض ​عن أربع في يوم الاثنين، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت بيانات كبلر أن ​سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، في ⁠حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة (إتش 7 إس.إم.بي ​8" المضيق وهي فارغة، مما يعني أنها ستحمل شحنة في ​الخليج.

وقالت كبلر إن السفينة (هسين أوشن) دخلت المضيق أمس محملة بزيت النخيل المكرر.

ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات الغاز ​الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس.

وكان الجيش الأميركي أعلن في ​وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، ‌في ⁠الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب ​المندب أمس، ​وذلك بعد ⁠تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تعهدت بحظر مرور شحنات ​النفط السعودية عبر المضيق.