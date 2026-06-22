استقالة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال، مؤكداً أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره خلال اتصال جرى صباح اليوم.

وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار قيادة جديدة للحزب، على أن تُفتح باب الترشيحات في التاسع من تموز/يوليو المقبل، وتُستكمل عملية الانتخاب قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

وأوضح أن الخطة تقضي باختيار زعيم جديد للحزب قبل استئناف أعمال البرلمان في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي كلمة أعلن خلالها قراره، قال ستارمر: "ورثت حزباً مفلساً سياسياً، وقيل لي إن حزب العمال انتهى، لكنني أثبت العكس تماماً"، مضيفاً أن حكومته "أعادت الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي".

ويفتح قرار الاستقالة الباب أمام سباق داخلي داخل حزب العمال لاختيار قيادة جديدة، في خطوة من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في المملكة المتحدة.