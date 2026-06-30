استعداداً لعمليات أمنية.. فرنسا تنشر "شارل ديغول" في خليج عدن

شفق نيوز- باريس

أعلن الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل غيّوم فيرني، يوم الثلاثاء، نشر حاملة الطائرات "شارل ديغول" في خليج عدن استعداداً لعمليات أمنية محتملة في مضيق هرمز.

وقال فيرني، في تصريحات صحفية، إن دولاً حليفة انضمت إلى القوة الجوية والبحرية الفرنسية قرب خليج عدن، لافتاً إلى أن هدف اقتراب الحاملة الفرنسية من مضيق هرمز هو كسب الوقت والجهوزية.

وأكد الناطق باسم الجيش الفرنسي أن بلاده تعمل على توحيد الجهود العسكرية لحلفائها في المنطقة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من استئناف حركة السفن تدريجياً في مضيق هرمز، عقب تراجع التصعيد العسكري في المنطقة، بينما تواصل دول عدة جهودها لضمان سلامة الملاحة في الممر الذي يعبر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويشكل شرياناً رئيسياً لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عبره ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.