استدعاءات كندية أوروبية لسفراء إسرائيل بعد الاعتداء على أسطول "الصمود"

استدعت وزارات خارجية كندا وإسبانيا وفرنسا، يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية لديها على خلفية اعتداءات تعرض لها أفراد في أسطول "الصمود" الداعم لغزة، من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا ​أناند، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن بلادها استدعت السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على نشر وزير ​الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير، مقطع ⁠فيديو يسخر فيه من ​نشطاء أسطول غزة ​المحتجزين.

وأضافت: "ما شاهدناه، بما في ذلك ​الفيديو الذي نشره ​إيتمار بن غفير، أمرٌ مقلق ‌للغاية ⁠وغير مقبول بالمرة. إننا نتعامل مع هذه المسألة بجدية بالغة، فهي ​تتعلق ​بالمعاملة ⁠الإنسانية للمدنيين، وأؤكد لكم أننا نتحرك ​بأقصى سرعة ممكنة".

بدوره أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استدعاء القائمة بالأعمال الإسرائيلية احتجاجاً على تصرفات مرفوضة ضد المشاركين بأسطول "الصمود".

واعتبر أن ما تعرض له أفراد الأسطول على يد إسرائيل "وحشي ونطالب إسرائيل باعتذار علني".

إلى ذلك ذكر وزير خارجية فرنسا، جون نويل بارو، أنه طلب استدعاء سفير إسرائيل "للتعبير عن استيائنا من التصرفات تجاه أعضاء أسطول الصمود".

وشدد على أن "تصرفات بن غفير تجاه أعضاء أسطول الصمود غير مقبولة إطلاقاً"، مطالباً بالإفراج عن "مواطنينا المشاركين في أسطول الصمود بأقرب وقت ومعاملتهم باحترام".