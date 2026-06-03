ارتفاع هجرة الإسرائيليين من حملة الشهادات العليا منذ 2022

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف تقرير أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد بات يفوق عدد العائدين إليها، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة الهجرة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي أعده "الكنيست" ونشرته الصحيفة العبرية، بلغت نسبة المغادرين من حملة الشهادات الجامعية 33.2% منذ عام 2022، فيما وصلت نسبة المغادرين من حملة شهادات الماجستير إلى 23.5%.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتجاهاً متزايداً لهجرة الكفاءات وأصحاب المؤهلات العلمية، في وقت تتابع فيه المؤسسات الإسرائيلية تداعيات هذه الظاهرة على مختلف القطاعات.

وتشهد إسرائيل توتراً أمنياً غير مسبوق منذ بدء حربها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران في شباط/ فبراير الماضي، وبالتزامن مع اشتعال جبهة جنوب لبنان التي تشهد رغم وقف إطلاق النار مع إيران، تصعيداً عسكرياً واسعاً كبد إسرائيل خسائر في المعدات والأرواح في ظل حرب المسيرات التي يشنها حزب الله اللبناني.