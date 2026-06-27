ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1430 قتيلاً

شفق نيوز- كاراكاس

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في البلاد إلى 1430 قتيلا وأكثر من 3238 مصاباً.

ويأتي تصريح رودريغيز، بعد ساعات من بيان نشرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قدّرت فيه بأن نحو 6,76 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف قتيل وعشرات آلاف المفقودين.

وفي خطاب ألقته مساء الجمعة، أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى السلطة منذ كانون الثاني/ يناير عقب اعتقال الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت عن بالغ تضامنها ومواساتها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدة الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين، معبرة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة.

ووقع الزلزال، مساء الأربعاء الماضي 24 حزيران/ يونيو الجاري، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.