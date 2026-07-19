ارتفاع حصيلة قتلى المعارك بين "قسد" والحكومة الانتقالية في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى الذين سقطوا في المعارك الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة الانتقالية.

ووثّق المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، مقتل 8 عناصر، 5 منهم ضمن قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في شمال شرق سوريا، و3 من قوى الأمن الداخلي "الأسايش" قتلوا في حي الشيخ مقصود، ليرتفع العدد إلى 530 خلال معارك في عدة مناطق في شمال وشرق سوريا.

وكانت مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى حلب وريفها الشمالي، قد شهدت خلال مطلع العام الجاري، تصعيداً عسكرياً كبيراً، تركز على حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بالتوازي مع اتساع رقعة الاشتباكات لتشمل الرقة والطبقة ودير الزور والحسكة، ما خلف "ضحايا جسيمة" بين العسكريين والمدنيين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى 530 شخصاً، بينهم 76 مدنياً، إضافة إلى أكثر من 200 مفقود ما زال يتعذّر توثيقهم ومعرفة مصيرهم حتى الآن.

وتوزّعت أعداد الضحايا على النحو التالي:

حي الشيخ مقصود والأشرفية (حلب): 133 شخصاً بواقع 48 مدنياً بينهم 16 امرأة و 14 طفل، و38 عنصراً من وزارة الدفاع السورية، فضلاً عن 46 من قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، اضافة الى مقاتلة واحدة من وحدات حماية المرأة.

كما بلغ عدد الضحايا في شمال شرق سوريا 397 شخصاً توزعوا كما يلي: 110 من عناصر قوات الحكومة الانتقالي، و259 من قوات سوريا الديمقراطية و"الأسايش"، بالإضافة الى 28 مدنياً، قُتلوا نتيجة القصف المدفعي والجوي أو عبر الإعدام الميداني.