ارتفاع حصيلة غرقى المهاجرين.. إسبانيا: ما جرى في سبتة خرق للسيادة

شفق نيوز- متابعة

وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيز، يوم الجمعة، عمليات تسلل المهاجرين التي شهدتها مدينة سبتة، بأنها "خرق للسيادة"، فيما ارتفعت حصيلة غرقى عملية التسلل، في حين أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها بأن تلعب السلطات المغربية دوراً في الحد من الهجرة.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "عصابات تهريب البشر فسرت قرار المحكمة العليا بشكل خاطئ وفق مصالحها. وما حدث في سبتة خرق لسيادتنا".

وأكد أن الحكومة الإسبانية تتعاون مع السلطات المغربية "لمحاربة منظمات التهريب ونأسف لعدد الوفيات التي خلفتها الأزمة في سبتة"، مضيفاً: "ما وقع البارحة في سبتة هجوم ضد السيادة الوطنية وسنستخدم كل إمكانيات الدولة للدفاع عنها".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر أمنية قولها، إن "حصيلة الوفيات أثناء محاولة أعداد كبيرة من المهاجرين العبور من المغرب إلى سبتة، ارتفعت إلى 27 غريقاً".

بدورها أعلنت الشرطة المغربية عن توقيف نحو 30 شخصاً أثناء اشتباكات قرب مدينة سبتة.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "لا يمكننا السماح لأي شخص بدخول الاتحاد الأوروبي من دون الالتزام بقواعدنا".

وأكدت أن المفوضية تعول على دور السلطات المغربية في الحد من عمليات الهجرة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحفية بعبور 49 ألف مهاجر من المغرب بحراً وبراً إلى مدينة سبتة، مشيرة إلى مصرع 15 مهاجراً منهم غرقاً.