ارتفاع حصيلة الإصابات في لبنان إلى 10674 حالة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الإصابات جراء الحرب الإسرائيلية على البلاد.

وقالت الوزارة إن "حصيلة الإصابات في الحرب على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي ارتفعت إلى 10674 إصابة".

في الوقت ذاته نفت ‏الصحة اللبنانية، ما وصفته بـ"الادعاءات الإسرائيلية" عن سيطرة حزب الله على مستشفى "تبنين" الحكومي جنوب لبنان.

وما تزال المفاوضات تجري بين لبنان وإسرائيل، لكن رغم ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بوجود خطط لهجوم قريب على بيروت، وسط إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى "توافقه" بملف لبنان مع إسرائيل.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستهاجم بيروت خلال الأيام المقبلة".

ويوم أمس الثلاثاء، انطلقت الجولة ‏الرابعة من ‏المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، برعاية الولايات ‏المتحدة ‏بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن‎.‎

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه ‏تلقى ‏من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله ‏سيلتزم بوقف ‏شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل‎.‎