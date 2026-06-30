ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا

شفق نيوز- متابعة

كشفت السلطات الفنزويلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد يوم الأربعاء الماضي، إلى نحو ألفي ضحية فضلاً عن إصابة الآلاف وتشرد نحو 16 ألفاً، وسط تحذيرات أممية من تعرض الناجين إلى "خطر المجاعة".

وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، إن عدد الوفيات وصل الآن إلى 1943، وعدد المصابين تضاعف ليصل إلى 10 آلاف و571 مصاباً، و15 ألف منكوب، بينما تم إنقاذ 6461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.

من جانبها، حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الناجين سيواجهون مخاطر الجوع والمرض في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران/ يونيو الجاري وبلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه أطلق مناشدة لجمع 50 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية طارئة لنحو 500 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مضيفاً أن بوسعه تقديم مساعدات غذائية لمليون شخص في حال تأمين ما يكفي من التمويل.

وتسنى لبرنامج الأغذية العالمي توزيع حصص غذائية تكفي شهراً واحداً، منها الحبوب والبقوليات والزيت النباتي، على 1200 شخص في لا جوايرا، كما أنشأ مراكز إطعام مؤقتة في الولاية.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في فنزويلا يتعرض لضغط هائل، بعد حدوث أضرار بالغة بما لا يقل عن ثلاثة مراكز صحية وتضرر ستة مراكز أخرى أو عملها بشكل جزئي فقط.

والمتحدث باسم منظمة الصحة، قال كريستيان ليندماير، إن آلاف المشردين جراء الزلزالين معرضون أيضاً لخطر تفشي أمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك، لا سيما في ظل انخفاض معدلات التطعيم.