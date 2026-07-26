ارتطام جسم مجهول بناقلة نفط في البحر الأحمر

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الأحد، تلقيها بلاغاً عن حادثة بحرية وقعت في جنوب البحر الأحمر، مؤكدة أن ناقلة نفط تعرضت لارتطام جسم مجهول.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التقارير الأولية أفادت بأن السفينة وطاقمها بحالة سليمة، ولم تُسجل أي أضرار أو إصابات جراء الحادث.

وأضافت أن السلطات المختصة تتابع ملابسات الواقعة، دون الكشف عن طبيعة الجسم الذي ارتطم بالناقلة أو الجهة المسؤولة عنه.

وازدادت مؤخرا الحوادث في البحر الأحمر على وقع التوترات بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أمس الأول الخميس، تعرض سفينة تمتلكها الرياض، للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها، دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي، قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، استهداف سفينتين سعوديتين محملتين بالنفط في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيرين إلى أن الهجوم أدى لاندلاع حريق في كل منهما.