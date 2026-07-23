ارتباك الملاحة في باب المندب.. ناقلات نفط تغيّر مسارها مع التهديد الحوثي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أظهرت بيانات ملاحية، يوم الخميس، أن خمس ناقلات نفط غيّرت مسارها في البحر الأحمر لتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتهديدات الحوثيين باستهداف حركة الملاحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيانات ملاحية أن ثلاث ناقلات نفط محملة ومتجهة إلى الصين والهند عادت أدراجها من مضيق باب المندب، منذ يوم الثلاثاء، تجنباً لعبور الممر البحري.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصدر أمني بحري، بأن ناقلة نفط أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء.

وفي السياق، نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تهديد الحوثيين بفرض حصار على مضيق باب المندب قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، ويزيد الضغوط على الجيش الأميركي، في ظل اتساع رقعة التوترات في المنطقة.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي اليمنية، ليل الأربعاء ـ الخميس، استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول هجوم تعلن تنفيذه منذ فرض ما وصفته بـ"الحظر البحري" على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأول الثلاثاء، أن التهديدات التي تتعلق بمضيق باب المندب تزيد من حدة مخاوفها بشأن إمدادات النفط، وذلك في ظل تهديدات إيران والحوثيين في اليمن بإغلاق المضيق الذي اكتسب أهمية متزايدة لتجاوز مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نقلت "رويترز" عن 3 مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران، وهو ما يشكل تهديداً جديداً خطيراً لإمدادات الطاقة العالمية.