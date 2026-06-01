احصائية جديدة.. الجيش الأميركي يعيد توجيه 121 سفينة في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، يوم الاثنين، عن إحصائية جديدة للسفن الإيرانية التي تم منعها من عبور مضيق هرمز ضمن الحصار الأميركي على إيران.

وقالت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "آلاف من أفراد القوات الأميركية في البحر، وفي السماء، ومن الأرض يدعمون الحصار الأميركي المستمر ضد إيران".

وأضافت القيادة، أن "قوات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) واعتبارًا من 1 حزيران/يونيو، قد أعادت توجيه 121 سفينة تجارية وعطلت 5 لضمان الامتثال".

يشار إلى أن واشنطن وطهران بدأتا تبادل الرسائل حول الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الحرب بين الطرفين، في حين أن استمرار إسرائيل بقصف الأراضي اللبنانية، ما يزال يضع العوائق لذلك الاتفاق، خاصة أن إيران تريد فرض وقف إطلاق النار على لبنان، كجزء مهم للاتفاق مع واشنطن.