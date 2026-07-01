احتراق صهريج محمّل بالنفط العراقي في البادية السورية (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في سوريا، يوم الأربعاء، بانقلاب صهريج محمّل بالنفط العراقي على الطريق الواصل بين مدينتي حمص والتنف في البادية السورية، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع بعد انفجار أحد إطارات الصهريج، الأمر الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الشاحنة وانقلابها، قبل أن تندلع فيها النيران.

وأكدت المصادر نجاة السائق من الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على احتراق الصهريج بالكامل وخسائر مادية.

وكان صهريج نفط عراقي قد تعرض، في 13 حزيران الماضي، لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء مروره على طريق حلب – منبج شمالي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، فيما استنكرت فعاليات عشائرية وأهلية في منبج الحادث، ودعت إلى ملاحقة المتورطين وتعزيز حماية حركة النقل والتجارة بين العراق وسوريا.