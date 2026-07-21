احتجاجات لـ"الصراصير" تخلّف ‏‎296‎‏ مصاباً في الهند

شفق نيوز- نيو دلهي

أعلن أنصار "حركة الصراصير" التي يقودها الشباب في الهند، ‏يوم الثلاثاء، اعتزامهم مواصلة احتجاجاتهم في نيودلهي، ‏ورفضهم مغادرة موقع اعتصامهم، وذلك بعد يوم من استخدام ‏الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق آلاف ‏المتظاهرين أثناء محاولتهم التوجه في مسيرة إلى البرلمان‎.‎

ويعتصم مئات المتظاهرين في "جانتار مانتار"، وهو موقع ‏مخصص للاحتجاجات، في ظل تواجد أمني كثيف، مؤكدين أنهم ‏لن يغادروا المكان حتى استقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، ‏على خلفية ما وصفوه بفشل نظام الامتحانات في الهند‎.‎

من جانبه، قال مؤسس حزب "الصراصير"، أبهيجيت ديبكي، الذي ‏تأسس قبل شهرين فقط: "سنواصل احتجاجنا".

وتحظى هذه الحركة التي ظهرت في أيار/ مايو الماضي بدعم ‏الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

وقال أشوتوش رانكا، أحد المسؤولين في الحركة، في رسالة ‏نُشرت عبر مواقع التواصل "لن نتوقف. يجب إقالة برادان".

وأشارت الشرطة، إلى إصابة ما لا يقل عن 178 شخصاً في ‏اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في نيودلهي‎.‎

كما أصيب أكثر من 118 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات ‏مع متظاهرين.‏