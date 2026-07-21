احتجاجات لـ"الصراصير" تخلّف 296 مصاباً في الهند
شفق نيوز- نيو دلهي
أعلن أنصار "حركة الصراصير" التي يقودها الشباب في الهند، يوم الثلاثاء، اعتزامهم مواصلة احتجاجاتهم في نيودلهي، ورفضهم مغادرة موقع اعتصامهم، وذلك بعد يوم من استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق آلاف المتظاهرين أثناء محاولتهم التوجه في مسيرة إلى البرلمان.
ويعتصم مئات المتظاهرين في "جانتار مانتار"، وهو موقع مخصص للاحتجاجات، في ظل تواجد أمني كثيف، مؤكدين أنهم لن يغادروا المكان حتى استقالة وزير التعليم دارمندرا برادان، على خلفية ما وصفوه بفشل نظام الامتحانات في الهند.
من جانبه، قال مؤسس حزب "الصراصير"، أبهيجيت ديبكي، الذي تأسس قبل شهرين فقط: "سنواصل احتجاجنا".
وتحظى هذه الحركة التي ظهرت في أيار/ مايو الماضي بدعم الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أشوتوش رانكا، أحد المسؤولين في الحركة، في رسالة نُشرت عبر مواقع التواصل "لن نتوقف. يجب إقالة برادان".
وأشارت الشرطة، إلى إصابة ما لا يقل عن 178 شخصاً في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في نيودلهي.
كما أصيب أكثر من 118 عنصراً من قوات الأمن في اشتباكات مع متظاهرين.