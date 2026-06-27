احتجاجات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل، مساء السبت، احتجاجاً على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

وجرت إحدى أكبر التظاهرات في وسط تل أبيب، حيث تجمع أنصار القوى اليسارية وغيرها من قوى المعارضة.

ويطالب المتظاهرون بحماية القيم الديمقراطية وينددون بما اعتبروه "فشل" الحكومة الحالية في مختلف المجالات.

ويحتج اليساريون أيضاً على سياسة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ومن أبرز مطالب المتظاهرين تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فشل السلطات الإسرائيلية في منع هجوم حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

ويعتبر المحتجون أن هذا الفشل أدى إلى خوض إسرائيل سلسلة من الحروب المستمرة في المنطقة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وتجري المظاهرات وسط انتشار للشرطة، دون تسجيل أي حوادث أو مخالفات النظام.

وشملت مظاهرات الاحتجاج العديد من المدن الكبرى، بما فيها القدس وحيفا وغيرهما.