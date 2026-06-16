اجتماع لعبدي وباراك بالتزامن مع وصول وفد المجلس الكوردي إلى أربيل

شفق نيوز - دمشق

أفاد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الثلاثاء، بأن قائد قسد مظلوم عبدي، سيعقد اجتماعاً مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بالتزامن مع وصول وفد المجلس الوطني الكوردي للإقليم.

وقال المصدر، لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن "عبدي وصل يوم أمس إلى إقليم كوردستان ومن المفترض أن يعقد لقاءات مع المبعوث الأميركي توم باراك، وكذلك مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

وأضاف المصدر أن "عبدي سيناقش مع باراك، سير عملية الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية وبنود اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026 بين الجانبين".

وأكد مراسل شفق نيوز، وصول أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي إلى أربيل يوم أمس الأثنين.

وأوضح مصدر مسؤول لشفق نيوز، أن "مسؤولي المجلس الكوردي سوف يعقدون اجتماعات مع مسؤولي الإقليم خلال اليومين القادمين قبل عودتهم مجددا إلى سوريا للبدء بالتحضير لعقد مؤتمر المجلس".

ووصل المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا، توم باراك، ظهر اليوم الثلاثاء إلى أربيل، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وتأتي هذه المحادثات بعد زيارة بدأها باراك، منذ يوم أمس الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.