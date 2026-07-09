اجتماعات في روما ووفد عسكري أميركي إلى بيروت لمتابعة تنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل

شفق نيوز- بيروت

كشف السفير الأميركي في بيروت، ميشيل عيسى، يوم الخميس، عن عقد سلسلة اجتماعات في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن نقل المفاوضات إلى روما جاء لأسباب تقنية.

وقال عيسى إن اجتماع روما سيكون ذا طابع تنظيمي وتنفيذي، وستتبعه اجتماعات أخرى لاستكمال آليات تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية للشروع بالعمل في المناطق التجريبية.

وأضاف أن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور بيروت خلال الأيام المقبلة لبحث ملف المناطق التجريبية وآليات تنفيذ الاتفاق على الأرض، مؤكداً ضرورة عدم حدوث أي فراغ بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السفير الأميركي، على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية، مؤكداً أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاق إطار يمهد الطريق للتوصل إلى وقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين.