اتفاق واشنطن وطهران سيوقع إلكترونياً لأسباب لوجستية

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء اليوم السبت، بأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن توقع إلكترونياً، غداً الأحد، بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاوضات التي جرت بوساطة باكستان وقطر ومصر وتركيا.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين ومصادر في الدول الوسيطة قولهم إن التوقيع سيُجرى افتراضياً لأسباب لوجستية بالدرجة الأولى.

وأضافت المصادر أن من بين الأسباب الرئيسية لاعتماد مراسيم توقيع إلكترونية، حاجة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي يقود فريق التفاوض الأميركي، إلى التواجد في الولايات المتحدة نظراً لتوجه الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا.

ومساء اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون غداً الأحد، معرباً عن أمله بأن تسير العملية بسرعة وسهولة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد أكد، السبت، أن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأميركي - الإيراني، خلال 24 ساعة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال السبت، إن التوقيت الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة "لم يُحسم بعد"، و"لن يكون غداً الأحد".

وأشعلت الحرب التي اندلعت إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي فتيل الأزمة في الشرق الأوسط، وأسفرت عن مقتل الآلاف خصوصاً في إيران ولبنان، فضلاً عن هز أركان الاقتصاد العالمي.

وأدى اتفاق لوقف النار في 8 نيسان/ أبريل الماضي إلى تهدئة خرقتها اشتباكات متقطعة مع عمليات قصف أميركي على إيران، وضربات إيرانية استهدفت مواقع في دول الخليج العربية، مع تصعيد منفصل بين إسرائيل وإيران شمل ضربات صاروخية وقصفاً جوياً.