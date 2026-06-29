اتفاق إسرائيل ولبنان يرفع حالة التأهب في تل أبيب تحسباً لهجوم إيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

رفعت تل أبيب حالة التأهب الأمني، في ضوء توقيع الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حزب الله، تحسباً لأي هجوم محتمل قد تقدم عليه طهران.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن توقيع الاتفاق عشية السبت بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية قد أثار قلق حزب الله والنظام الإيراني.

وأضافت المصادر أن "إيران غير راضية عن الاتفاق، لأنه يتضمن نزع سلاح حزب الله، وطرده من جنوب لبنان، وتطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل".

وقال الموقع: "يُثير الاتفاق غضب حزب الله والنظام الإيراني، اللذين يُدركان تمامًا ما يُمكن أن يُحدثه من تغيير في المنطقة. ولذلك، صعّدا من حدة التوتر مع الولايات المتحدة، ويُلوّحان بمضيق هرمز كورقة رابحة. أما في إسرائيل، فلا يُمكنهم الاستهانة بالتهديدات، ويستعدون لجميع السيناريوهات، بما في ذلك الهجوم على إسرائيل".

وسارع كبار قادة حزب الله والنظام الإيراني إلى انتقاد الاتفاقية الموقعة بين البلدين بشدة، بما في ذلك حشد المتظاهرين في الشوارع ومحاولات إثارة الفتن، وصولًا إلى التهديد بالعودة للحرب الأهلية.

ونظرًا للوضع المتوتر في الشرق الأوسط وتداعيات الاتفاق على مستقبل حزب الله العسكري والسياسي في لبنان، وصولًا إلى إمكانية نزع سلاح الميليشيا رفعت مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حالة التأهب والاستعداد لإطلاق تحذير من إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من إيران أو غيرها من الدول، وفق الموقع.