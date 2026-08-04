اتفاق بين دمشق وشركة أميركية لإعادة تأهيل حقول الجزيرة ورفع إنتاجها

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الشركة السورية للبترول، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع الحقول النفطية في منطقة الجزيرة إلى الحكومة السورية، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي.

وأكد ممثل الشركة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شركة HKN Energy الأميركية في حقل الرميلان بمحافظة الحسكة، حضره مراسل شفق نيوز، إطلاق أعمال صيانة وتأهيل الحقول بشكل فوري، على أن تستغرق ما بين ستة أشهر وعام، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الإنتاج.

ويبلغ الإنتاج الحالي للحقول أكثر من 100 ألف برميل يومياً، مع خطة لرفعه تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية تجاوزه 250 ألف برميل يومياً بعد استكمال أعمال التطوير، بحسب الشركة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة زيادة رواتب العاملين في الحقول النفطية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، ومنح أبناء المنطقة أولوية في أعمال التشغيل والتطوير، بما يدعم التنمية المحلية وقطاع النفط والغاز.

وعقدت الشركة السورية للبترول اجتماعاً مع وفد الشركة الأميركية في مديرية حقول الحسكة بحقل الرميلان، ناقشا خلاله الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وإجراءات تسليم مواقع المشروع، وآليات العمل.

وكانت حقول الرميلان في محافظة الحسكة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل تسليمها إلى الحكومة السورية ضمن تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين في 29 كانون الثاني.

وكانت الشركة الأميركية قد تسلمت، الشهر الماضي، مهام تشغيل حقل الرميلان، الذي يُعد أكبر تجمع للآبار النفطية وأقدمها في سوريا.