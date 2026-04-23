8 قتلى بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية

آثار غارة إسرائيلية في وسط قطاع غزة اليوم (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان، فيما قُتل 5 فلسطينيين بغارات إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب مسؤولين فلسطينيين في قطاع الصحة.

وقالت الصحة اللبنانية إن "3 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان"، تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين من حزب الله في منطقة عيناتا جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها العسكرية في المناطق التي تسيطر عليها في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

إلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن غارات جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة، الخميس، في حين قتل جنود بالرصاص فتى يبلغ من ⁠العمر 15 عاماً، خلال مداهمة ‌للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي تعليق على أي من الواقعتين.