8 ضحايا بغارة في إيران وتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل

شفق نيوز- طهران/ بيروت

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، مقتل 8 أشخاص في هجوم على قارب في جزيرة قشم جنوبي البلاد، في وقت تبادل فيه حزب الله وإسرائيل الهجمات في جنوب لبنان، وذلك مع دخول الحرب في المنطقة يومها الـ31.

وذكرت محافظة هرمزغان الإيرانية، أن "ثمانية أشخاص قتلوا في هجوم للعدو على قارب شحن بقرية في جزيرة قشم جنوبي البلاد"، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني "إسقاط مسيرتين للعدو من طراز إم كيو 9 في أجواء أصفهان".

وإلى لبنان، أعلن حزب الله "قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات إسرائيلية في غدماثا والفريز والسدر والمثلث في بلدة عيناتا، كما تم استهداف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة عيناتا جنوبي البلاد".

وفي السياق اللبناني أيضاً، أفادت وسائل إعلام بشن الطيران الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على بلدتي جبشيت وصريفا في جنوب البلاد وقليا في البقاع شرقي لبنان.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.