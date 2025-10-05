8 دول عربية وإسلامية ترحب بخطوات حماس وتدعو لتوحيد الضفة وغزة

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، يوم الأحد، بياناً مشتركاً رحبت فيه بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس والرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، مؤكدة دعمها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح البيان المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وقطر والسعودية وإندونيسيا وباكستان وتركيا، أن الدول المشاركة ترحب بموافقة حركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.

وأشار البيان إلى تأييد الدول الثماني لدعوة ترمب لإسرائيل لوقف القصف فوراً وبدء تنفيذ اتفاق التبادل، مع تقدير التزامه بإرساء السلام في المنطقة، معتبرين أن هذه التطورات تشكل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة لسكان القطاع.

كما رحب وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، مؤكدين ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح ومعالجة جميع جوانبه.

وأكد البيان التزام الدول الثماني بدعم تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب فوراً، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي خطوات تهدد المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع آلية أمنية تضمن سلامة جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار القطاع، ويمهد الطريق نحو تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.