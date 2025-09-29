8 دول عربية وإسلامية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، الاثنين، بياناً مشتركاً، رحبت فيه بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من السعودية، والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، ورحبوا خلاله بـ"الدور القيادي للرئيس ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة"، مؤكدين "ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام".

وشدد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، مؤكدين "استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

كما أكدوا التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة.

وأعلن ترامب الاثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت نفسه بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.