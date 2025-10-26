76 ضحية.. تصاعد الجرائم الجنائية في دمشق وريفها

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بتصاعد لافت في معدلات الجريمة خلال العام الجاري في دمشق وريفها، حيث تم توثيق 66 جريمة قتل جنائية منذ مطلع العام، أسفرت عن مقتل 76 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "محافظتي دمشق وريف دمشق شهدتا منذ مطلع العام الجاري زيادة في القضايا الجنائية المتنوّعة، سواء من حيث نوع الحوادث أو دوافع مرتكبيها، حيث تراوحت هذه الجرائم بين خلافات فردية واعتداءات ذات طابع مصلحي أو انتقامي، غلب عليها في بعض الأحيان مشاهد العنف، ما يشير إلى تعدد الأسباب التي تقف خلف هذا الواقع".

ووفقاً للمرصد، فقد "تم توثيق 66 جريمة قتل جنائية منذ بداية العام، راح ضحيتها 76 شخصا، حيث توزعت الجرائم بين 27 جريمة في دمشق راح ضحيتها 29 شخصاً (19 رجلاً، 7 سيدات، و3 أطفال)، و39 جريمة في ريف دمشق أودت بحياة 47 شخصاً (38 رجلاً، 4 سيدات، و5 أطفال)".

وأعرب المرصد عن قلقه من استمرار وتيرة الجرائم في ظل ما وصفه بـ"محدودية الاستجابة والرقابة الأمنية"، داعياً السلطات المعنية إلى "تكثيف الجهود للحد من الجريمة بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان في المنطقة وحماية المدنيين".